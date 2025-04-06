У росіян перевага в дронах та піхоті: що відбувається біля Сіверська та Лимана (карти)

Росіяни не припиняють штурми

Росіяни проводять активні штурмові дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки. Крім того, вони рухаються в районі Лимана.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState. При цьому у зведенні Генштабу на 18:00 6 квітня йдеться, що на Сіверському напрямку росіяни не проводили штурмів, а ось Лиманське за активністю бойових дій поступається хіба Покровському.

Аналітики зазначають, що приблизно третина Білогорівки залишається під контролем ЗСУ, хоча росіяни постійно атакують на цьому напрямі. При цьому через постійні обстріли сам населений пункт перетворився на руїни. Водночас там спростовують інформацію про те, що бої вже йдуть на околицях Сіверська.

"Попри сильний тиск, лінія бойового зіткнення особливих змін не зазнавала і район Сіверська залишається для р*сні безуспішним. На жаль, цього не можна сказати про район Лиману", — йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямі, за даними DeepState, найбільш погана ситуація на відрізку Нове-Катеринівка-Невське за напрямом Новомихайлівки. Зазначається, що на цій ділянці ресурси ЗСУ використовуються не найефективнішим чином, а росіяни мають перевагу в дронах і піхоті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни готуються наступати на кількох напрямках. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб.