Россияне не прекращают штурмы

Россияне проводят активные штурмовые действия на Сиверском направлении в районе Белогоровки. Кроме того, они продвигаются в районе Лимана.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. При этом в сводке Генштаба на 18:00 6 апреля говорится, что на Сиверском направлении россияне не проводили штурмов, а вот Лиманское по активности боевых действий уступает разве что Покровскому.

Аналитики отмечают, что примерно треть Белогоровки остается под контролем ВСУ, хотя россияне постоянно атакуют на этом направлении. При этом из-за постоянных обстрелов сам населенный пункт превратился в руины. В то же время там опровергают информацию о том, что бои уже идут на окраинах Сиверска.

"Несмотря на сильное давление, линия боевого столкновения особых изменений не претерпевала и район Северска остается для р*сни безуспешным. К сожалению, этого нельзя сказать о районе Лимана", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении, по данным DeepState, наиболее плохая ситуация на отрезке Новое-Екатериновка-Невское по направлению Новомихайловки. Отмечается, что на этом участке ресурсы ВСУ используются не самым эффективным образом, а у россиян есть преимущество в дронах и пехоте.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне готовятся наступать на нескольких направлениях. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек.