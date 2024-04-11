Больше года в неизвестности: в Черновицкой области прощаются с погибшим на фронте героем, считавшимся пропавшим без вести

Кортеж с усопшим защитником Украины встречали на коленях

Каждый день на фронте, в боях против русских оккупантов, гибнет цвет нашей нации. В родной край, провести в последний путь, привезли защитника Юрия Бунзяка из Буковины, который с февраля прошлого года считался пропавшим без вести в Донецкой области.

Об этом сообщает Кицманская территориальная община. Погибшему герою было 29 лет.

"18 февраля 2023 г., в результате минометно-артиллерийского обстрела в Донецкой области погиб наш земляк, защитник, Герой — Бунзяк Юрий Иванович, житель с. Гавриловцы, 27.04.1994 г.р. Мы всем обществом выражаем искренние соболезнования родным, близким, боевым собратьям погибшего Героя, разделяя их боль тяжелой и невосполнимой потери", — говорится в сообщении.

Сегодня, 11 апреля, тело героя привезли в родное село для погребения. Кортеж с усопшим защитником Украины на коленях встречали неравнодушные жители общины.

Юрий Бунзяк считался пропавшим без вести больше года. Идентифицировали бойца по ДНК. Похоронят героя в родном селе, похороны пройдут завтра, 12 апреля.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что на фронте погиб бывший работник Запорожской АЭС. Без отца остался маленький ребенок.