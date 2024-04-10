На війні загинув 22-річний боєць з Харківщини: був єдиним сином у матері-військової

Він був рішучою, чесною та порядною людиною

Щодня в боях із російськими окупантами гинуть захисники України. У бою на Запорізькому напрямку обірвалося життя молодого героя з Харківщини Данила Пєлєвіна.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Близнюківської громади, Данило жив у селі Верхньоводяне. 1 серпня йому мало виповнитися 23 роки. Данило — єдиний син у матері, яка теж служить у ЗСУ. Жінка виховувала його сама. Власну сім’ю молодий захисник створити не встиг.

Данило Пєлєвін – випускник Національної академії Національної гвардії України. На фронт він потрапив одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України. Спочатку був командиром взводу, потім став командиром роти в одному зі спецпідрозділів. Захисник брав участь у звільненні Харківщини та бився з окупантами на Луганщині.

За словами односельців та знайомих, Данило був сміливою, рішучою, чесною та порядною людиною. Бойові побратими героя пам’ятатимуть його справжнім офіцером, для якого слово "честь" було визначальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув Андрій Доманський – відомий актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги, який пішов захищати Батьківщину як доброволець. У театрі актор пропрацював понад 25 років.