Разом пройшли найгарячіші точки війни та загинули в один день: у Києві попрощалися з двома героями (фото та відео)

Вони мали державні нагороди

У Києві попрощалися із загиблими 6 квітня захисниками України Сергієм Коновалом (Норд) та Тарасом Петришиним (Хімера). Вони билися з ворогом у складі 2 стрілецької роти "Сталева сотня" 2 стрілецького батальйону ім. Тараса Хамера 67-й ОМБр ДУК "Правий сектор". Разом герої пройшли найгарячіші точки фронту і разом загинули.

На прощанні побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести героїв в останню путь зібралося багато людей – родичі, друзі, побратими.

Загиблі герої були з Тернополя, їх життя обірвалися біля міста Часів Яр у Донецькій області. Вони були нагороджені державними нагородами та вогнепальною зброєю.

Сергій Коновал народився у 1992 році, у січні 2024 року вони одружилися з відомою волонтеркою Ольгою Коновал (Данченко). Він захищав Україну з 2014 року, був парамедиком у зоні АТО. Після початку повномасштабного вторгнення захисник став командиром роти стрілецького батальйону 67-ї механізованої бригади Збройних сил України. Його молодший брат також воює у складі 67 ОМБр.

Тарас Петришин народився у 1989 році, він також воював з 2014 року, служив заступником командира роти "Сталева сотня". У нього залишилися дружина та донька.

Як повідомляв "Телеграф", своє життя за Україну склав ексдепутат із Сумської області Євген Лиманчук. Він добровільно став на захист Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.