Вместе прошли самые горячие точки войны и погибли в один день: в Киеве попрощались с двумя героями (фото и видео)

Они имели государственные награды

В Киеве попрощались с погибшими 6 апреля защитниками Украины Сергеем Коновалом (Норд) и Тарасом Петришиным (Химера). Они сражались с врагом в составе 2 стрелковой роты "Стальная сотня" 2 стрелкового батальона им. Тараса Хамера 67-й ОМБр ГУК "Правый сектор". Вместе герои прошли самые горячие точки фронта и вместе погибли.

На прощании побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести героев в последний путь собралось много людей — родственники, друзья, побратимы.

Погибшие герои были из Тернополя, их жизни оборвались около города Часов Яр в Донецкой области. Они были награждены государственными наградами и огнестрельным оружием.

Сергей Коновал родился в 1992 году, в январе 2024 они поженились с известной волонтеркой Ольгой Коновал (Данченко). Он защищал Украину с 2014 года, был парамедиком в зоне АТО. После начала полномасштабного вторжения защитник стал командиром роты стрелкового батальона 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Его младший брат тоже воюет в составе 67 ОМБр.

Тарас Петришин родился в 1989, он также воевал с 2014 года, служил заместителем командира роты "Стальная сотня". У него остались жена и дочка.

Как сообщал "Телеграф", свою жизнь за Украину сложил экс-депутат из Сумской области Евгений Лиманчук. Он добровольно встал на защиту Родины с первых дней полномасштабного вторжения России.