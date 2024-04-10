На войне погиб 22-летний боец с Харьковщины: был единственным сыном у матери-военной

Он был решительным, честным и порядочным человеком

Ежедневно в боях с российскими оккупантами гибнут защитники Украины. В бою на Запорожском направлении оборвалась жизнь молодого героя с Харьковщины Даниила Пелевина.

Как сообщается на Facebook-странице Близнюковской громады, Даниил жил в селе Верхневодяное. 1 августа ему должно было исполниться 23 года. Даниил — единственный сын у матери, которая тоже служит в ВСУ. Женщина воспитывала его сама. Свою семью молодой защитник создать не успел.

Даниил Пелевин – выпускник Национальной академии Национальной гвардии Украины. На фронт он попал сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Сначала он был командиром взвода, затем стал командиром роты в одном из спецподразделений. Защитник принимал участие в освобождении Харьковщины и сражался с оккупантами на Луганщине.

По словам односельчан и знакомых, Даниил был смелым, решительным, честным и порядочным человеком. Боевые побратимы героя будут помнить его настоящим офицером, для которого слово "честь" было определяющим.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб Андрей Доманский — известный актер Житомирского академического украинского музыкально драматичного театра им. Ивана Кочерги, который пошел защищать Родину как доброволец. В театре актер проработал более 25 лет.