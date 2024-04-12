В Черкассах попрощались с воевавшим на Донбассе воином: был наводчиком огневого отделения

Военный погиб в результате артиллерийских обстрелов

В Черкассах попрощались с младшим сержантом Игорем Лысенко, который погиб на войне с российскими оккупантами. Защитнику было 43 года.

Трагедия случилась в результате артиллерийских обстрелов Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook написал городской глава Анатолий Бондаренко.

Отмечается, что Игорь Александрович родился в городе Черкассы. Он учился в общеобразовательной школе №15. Окончил ПТУ №15 по специальности столяр-станочник.

Лысенко проходил службу в должности инспектора пограничной службы, являлся наводчиком огневого отделения одной из воинских частей.

"Верный военной присяге Игорь Лысенко погиб в результате артиллерийских обстрелов в Донецкой области. Вечная память и вечный покой души Героя…Искренние соболезнования семье военного", — отметил Бондаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черновицкой области попрощались с украинским военным Юрием Бунзяком из Буковины. Погибшему защитнику было всего 29 лет. Мужчина более года считался без вести пропавшим. Идентифицировали храброго воина удалось по ДНК.