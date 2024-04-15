Два роки воював та закликав заборонити роботу онлайн-казино: на фронті загинув відомий активіст Петриченко

Активіст був одним із творців руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" та зробив тему ігрової залежності у військовослужбовців відомою на всю Україну

Під час виконання бойових завдань на Донеччині загинув відомий військовослужбовець, сержант Павло Петриченко. Він проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Про це повідомила його сестра Марина у соцмережі Facebook. Вона також попросила не турбувати її сім’ю деякий час, пообіцявши повідомити про місце та час похорону пізніше.

Як відомо, Петриченко до початку вторгнення був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох суспільних ініціатив. Зокрема він був одним з ініціаторів руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Також він відомий завдяки активному коментуванню соціально-політичного життя України та численним інтерв’ю. Крім того, він був одним із творців телеграм-каналу "Архіпелаг 95".

У квітні 2022 року він приєднався до ЗСУ та сконцентрувався на аеророзвідувальній діяльності.

Як відомо, саме Петриченко у березні створив петицію про заборону діяльності онлайн-казино під час воєнного стану і розповів про те, наскільки великої шкоди вони завдають військовослужбовцям, у яких через постійний стрес виробляється ігрова залежність, через що вони влазять у боргову яму і спускають на це не лише своє грошове забезпечення, а й гроші рідних, а іноді навіть здають у ломбарди тепловізори та дрони.

Петиція за день набрала потрібну кількість підписів, а на неї відреагував президент Володимир Зеленський та західні ЗМІ.