Тепер йому назавжди 21: на Донеччині загинув молодий захисник

Хлопець був великим патріотом, мужнім і чесним воїном, добрим сином та братом, племінником, другом, побратимом

У важких боях з окупантами загинув український військовий Максим Бучацький. Молодому захиснику був лише 21 рік.

Трагедія сталась біля населеного пункту Григорівка Донецької області під час виконання бойових завдань. Про це повідомили у Мамаївській територіальній громаді.

"Мужній воїн, 21- річний юнак з хоробрим серцем справжнього чоловіка, який особливо пишався тим, що, " в цей історичний момент" разом із своїми рідними дядьками, героїчно захищає рідну Україну. Максим був великим патріотом, мужнім та чесним воїном, добрим сином і братом, племінником, другом, побратимом.... На жаль, у ці гіркі хвилини, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. В цю гірку мить поділяємо горе згорьованої родини та разом з нею схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 15 квітня було заплановано, що траурний кортеж рухатиметься маршрутом Чернівці — Мамаївці — Лужани — до рідного дому загиблого з 12 до 13.

Прощання з воїном відбудеться 16 квітня о 12.00. Чин похорону відбудеться у церкві у Свято-Вознесенському храмі Православної церкви України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий. Чоловікові було 29 років.