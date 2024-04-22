Не дал оккупантам продвинуться и нанес значительную потерю врагу: военного из Кировоградщины наградили почетным знаком

До войны Игорь работал компьютерщиком в одной из библиотек Кропивницкого.

Младший сержант Игорь Подвалихата из села Глинск Великоандрусовской общины из Кировоградской области был награжден почетным отличием. Военный ушел на фронт добровольцем два года назад, сейчас служит сапером в составе 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщают на фейсбук-странице Великоандрусовской общины. Там отметили, что военный получил награду Главнокомандующего ВСУ — "Крест храбрых".

Осенью прошлого года в районе населенного пункта Роботино Запорожской области боец выполнял задачи по минированию переднего края обороны для прикрытия позиций и предотвращения внезапного нападения врага. Благодаря безупречному выполнению боевого задания, его подразделению удалось избежать потерь и нанести противнику значительные потери в технике и личном составе.

А в январе 2024 года во время выполнения боевых задач в Донецкой области, Игорь вместе со своими побратимами, под вражескими обстрелами совершил минирование переднего края обороны, что сделало невозможным дальнейшее продвижение врага к позициям своего подразделения.

Это уже не первая заслуга для защитника. Год назад Игоря наградили почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". До войны Игорь работал компьютерщиком в одной из библиотек Кропивницкого.

Отметим, что нагрудным знаком "Крест храбрых" награждают военнослужащих и работников ВСУ за героический поступок, связанный с риском для жизни (здоровья) при участии в боевых действиях объединенных, антитеррористических операций, а также операциях по поддержанию мира и безопасности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций

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