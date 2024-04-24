ЗСУ повернули контроль, окупанти — закріпилися: що зараз відбувається на фронті

Тривають бої та зіткнення

На деяких ділянках фронту ЗСУ досягає успіхів, повертаючи контроль над позиціями, а на деяких закріплюються російські окупанти. На частині відрізків ситуація залишається без змін.

Про це йдеться у Telegram-каналі DeepState. Зазначається, що ситуацію описано на вечір 23 квітня.

Так, на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відрізках – без змін. Старобільський відрізок — тривають зіткнення на схід від Тернів.

На Бахмутському відрізку 92 ОШБр зуміла відновити контроль над деякими позиціями на південь від Івановського. Здебільшого супротивник веде атаку піхотою. Істотних змін не зафіксовано.

На Донецькому відрізку загарбники продовжують закріплюватися в Очеретиному та Новобахмутівці. Спробу настання у бік Прогресу біла зупинено контратакою 100-1 ОМБР.

Також ворог продовжує натиск у Новокалинові, де зумів стати трасою, а також у Бердичах та Семенівці, де підрозділи Сил Оборони показують якісну маневрену війну. При цьому сили не дорівнюють. Загарбники переважають серед піхоти артилерії, техніки, КАБах.

Тривають бої в Уманському, Первомайському та Георгіївці.

Запорізький відрізок — тривають бої у Роботине та на східних околицях села, змін не зафіксовано. Без змін залишається і Таврійський відрізок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз відбувається на різних ділянках фронту. За останню добу кількість боїв значно збільшилась.