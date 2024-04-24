ВСУ вернули контроль, оккупанты - закрепились: что сейчас происходит на фронте

Продолжаются бои и столкновения

На некоторых участках фронта ВСУ добивается успехов, возвращая контроль над позициями, а на некоторых — закрепляются российские оккупанты. На части отрезков ситуация остается без изменений.

Об этом говорится в Telegram-канале DeepState. Отмечается, что ситуация описана на вечер 23 апреля.

Так, на Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках – без изменений. Старобельский отрезок – продолжаются столкновения восточнее Тернов.

На Бахмутском отрезке 92 ОШБр сумела восстановить контроль над некоторыми позициями южнее Ивановского. В основном противник ведет атаку пехотой. Существенных изменений не зафиксировано.

На Донецком отрезке захватчики продолжают закрепляться в Очеретино и Новобахмутовке. Попытка наступления в сторону Прогресса біла остановлена контратакой 100-1 ОМБР.

Также враг продолжает напор в Новокалинове, где сумел стать по трассе, а также в Бердичах и Семеновке, где подразделения Сил Обороны показывают качественную маневренную войну. При этом силы не равны. Захватчики преобладают в числе пехоты артиллерии, технике, КАБах.

Продолжаются бои у Уманского, Первомайского и Георгиевке.

Запорожский отрезок — продолжаются бои в Работино и на восточных окраинах села, изменений не зафиксировано. Без изменений остается и Таврический отрезок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас происходит на разных участках фронта. За последние сутки количество боев значительно увеличилось.