Атак побільшало: де окупанти активізувалися на фронті за добу (карта)

Українські військові своєю чергою продовжують завдавати загарбникам збитків у живій силі та техніці

Російські окупанти значно активізувалися на фронті. За останню добу сталося 101 бойове зіткнення. Найгарячішими напрямками залишаються Новопавлівське, Авдіївське та Бахмутське.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 24 квітня. Зазначається, що українські військові продовжують завдавати загарбникам збитків у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Водночас підрозділам ракетних військ було завдано поразки по наземній станції управління БПЛА, району зосередження озброєння та техніки, ще районам зосередження особового складу, засобом ППО, а також ще три за іншими важливими об’єктами.

Так, на Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. Наші воїни стримують супротивника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області. Там окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із рубежів.

На Бахмутському напрямку було відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Нове, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Там загарбники намагалися покращити своє тактичне становище за підтримки авіації.

Ще 19 атак було відбито на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції у районі населеного пункту Берестове Харківської області.

Також на Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 5 разів атакували позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник так само намагається витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом останньої доби він здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 квітня в Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку. Проте ЗСУ розповіли правдиву версію подій.