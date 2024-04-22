Новомихайлівка повністю захоплена: у ЗСУ відповіли на заяву росіян (карта)

Це один з найскладніших напрямків фронту

У понеділок, 22 квітня, Міністерство оборони Росії заявило про повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, але у Збройних силах України (ЗСУ) спростували цю заяву. Українські військові продовжують утримувати 15-20% села.

Про це командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шаматалюк розповів у етері телемарафону. ЗСУ тримають під вогневим контролем окуповану частину села.

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"На цей час населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем. Інша частина, де перебуває противник, — під нашим вогневим контролем, що є не маловажливим… Ми не збираємося рухатись нікуди, крім вперед", — сказав Шаматалюк.

Зазначимо, що найзапекліші бої тривають на Новопавлівському та Лиманському напрямках. За зведенням Генштабу на ранок 22 квітня, за добу ворог здійснив 23 та 17 атак відповідно.

Активізація фронту також пов’язана з символічними датами для росіян. До 9 травня вони хочуть окупувати Часів Яр на Бахмутському напрямку. Про це заявив Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни увірвались у село на Авдіївському напрямку. Ворог місцями просунувся на 3 км вглиб.

Також раніше ми писали, як допомога від США вплине на фронт. Йдеться про озброєння на суму в 60,8 млрд доларів.