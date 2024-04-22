Укр

Новомихайловка полностью захвачена: в ВСУ ответили на заявление россиян (карта)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1287
Упорные бои продолжаются
Упорные бои продолжаются. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это одно из самых сложных направлений фронта

В понедельник, 22 апреля, Министерство обороны России заявило о полном захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении, но в Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли это заявление. Украинские военные продолжают удерживать 15-20% села.

Об этом командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шаматалюк рассказал в эфире телемарафона. ВСУ держат под огневым контролем оккупированную часть села.

Украина становится лидером по ПРОИЗВОДСТВУ и ПРИМЕНЕНИЮ беспилотников

"В настоящее время населенный пункт Новомихайловка частично под нашим контролем. Другая часть, где находится противник, — под нашим огневым контролем, что немаловажно… Мы не собираемся двигаться никуда, кроме вперед", — сказал Шаматалюк.

Отметим, что самые ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском и Лиманском направлениях. По сведению Генштаба на утро 22 апреля, за сутки враг совершил 23 и 17 атак соответственно.

Активизация фронта тоже связана с символическими датами для россиян. До 9 мая они хотят оккупировать Часов Яр на Бахмутском направлении. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне ворвались в деревню на Авдеевском направлении. Враг местами продвинулся на 3 км вглубь.

Также раньше мы писали, как помощь от США повлияет на фронт. Речь идет о вооружении на сумму в 60,8 млрд долларов.

Теги:
#Фронт #Новомихайловка #ВСУ