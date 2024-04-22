Новомихайловка полностью захвачена: в ВСУ ответили на заявление россиян (карта)
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Это одно из самых сложных направлений фронта
В понедельник, 22 апреля, Министерство обороны России заявило о полном захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении, но в Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли это заявление. Украинские военные продолжают удерживать 15-20% села.
Об этом командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шаматалюк рассказал в эфире телемарафона. ВСУ держат под огневым контролем оккупированную часть села.
"В настоящее время населенный пункт Новомихайловка частично под нашим контролем. Другая часть, где находится противник, — под нашим огневым контролем, что немаловажно… Мы не собираемся двигаться никуда, кроме вперед", — сказал Шаматалюк.
Отметим, что самые ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском и Лиманском направлениях. По сведению Генштаба на утро 22 апреля, за сутки враг совершил 23 и 17 атак соответственно.
Активизация фронта тоже связана с символическими датами для россиян. До 9 мая они хотят оккупировать Часов Яр на Бахмутском направлении. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне ворвались в деревню на Авдеевском направлении. Враг местами продвинулся на 3 км вглубь.
Также раньше мы писали, как помощь от США повлияет на фронт. Речь идет о вооружении на сумму в 60,8 млрд долларов.