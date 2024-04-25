Війна — день 792: росіяни нарощують тиск на фронті і місцями досягають успіхів

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти значно наростили тиск на фронті та особливо активно поводяться на сході України. Загалом ситуація залишається дуже динамічною, а деякі позиції переходять із рук в руки, але в деяких місцях загарбники змогли досягти локальних успіхів. Водночас у Києві великі надії покладають на надання нового пакету допомоги від США, який дасть ЗСУ нову зброю для того, щоб завдати серйозної шкоди окупантам та повернути втрачені території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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З ситуацією в Україні за 22 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 789: росіяни тиснуть під Часовим Яром та на інших напрямках

Інформацію за 23 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 790: Україна під обстрілами чекає на новий пакет допомоги від США

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 791: окупанти прориваються до Очеретино, а Україна чекає на новий пакет допомоги