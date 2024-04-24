"Пора компенсувати втрачене": Зеленський відреагував на надання допомоги США і натякнув на плани України

Глава держави подякував США за допомогу

Після отримання нового пакету допомоги від США Україна зробить усе, щоб компенсувати на полі бою все, що втрачено за пів року. Тому важливо, щоб обіцянки Вашингтона були реалізовані на всі сто відсотків.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення. Він подякував своєму американському колезі Джо Байдену, Конгресу та всім американцям, які підтримали виділення допомоги Україні.

"Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", — сказав він.

Зеленський зазначив, що така підтримка посилює не лише народи України та США, а й усіх партнерів, які хочуть жити за правилами, а не в умовах насильства та хаосу.

За його словами, тепер Україні необхідно "компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах".

"Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Сенатори проголосували за допомогу Україні в ніч проти 24 квітня за київським часом. Документ підтримали 79 законодавців, а 18 висловилися проти.

Того ж дня документ підписав президент США Джо Байден. Він запевнив, що допомога почне надходити в Україну "за лічені години".