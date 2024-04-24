"Пора компенсировать упущенное": Зеленский отреагировал на выделение помощи США и намекнул на планы Украины

Глава государства поблагодарил США за помощь

После получения нового пакета помощи от США Украина сделает все, чтобы компенсировать на поле боя все упущенное за полгода. Поэтому важно, чтобы обещания Вашингтона были реализованы на все сто процентов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения. Он поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена, Конгресс и всех американцев, которые поддержали выделение помощи Украине.

"На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями – на всех уровнях, – чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", — сказал он.

Зеленский отметил, что такая поддержка усиливает не только народы Украины и США, но и всех партнеров, которые хотят жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса.

По его словам, теперь Украине необходимо "компенсировать полгода, прошедших в дебатах, в сомнениях".

"То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел – все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Сенаторы проголосовали за помощь Украине в ночь на 24 апреля по киевскому времени. Документ поддержали 79 законодателей, а 18 высказались против.

В тот же день документ подписал президент США Джо Байден. Он заверил, что помощь начнет поступать в Украину "в считанные часы".