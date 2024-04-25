Росія масовано атакувала "Укрзалізницю": є загиблі та постраждалі залізничники

Загиблим від 26 до 37 років

У четвер, 25 квітня, російські окупанти атакували об'єкти "Укрзалізниці". Внаслідок загинули троє працівників компанії. Також є поранені.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Залізничники загинули внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи.

Крім того, ще четверо працівників компанії отримали осколкові поранення та контузії. Наразі вони у лікарні.

"Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих. Богдан Ковальов, 26 років. Сергій Кузнецов, 37 років. Михайло Бандрівський, 26 років", — заявили в "Укрзалізниці".

Всі троє загиблих працювали електромеханіками на залізниці.

Також армія РФ атакувала Харківщину. Там постраждали троє співробітників.

На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру. На щастя, там обійшлося без жертв.

Нагадаємо, в Україні 25 квітня чотири рази було оголошено масштабну повітряну тривогу. За даними Повітряних сил України (ПС), була загроза застосування балістики та зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Раніше "Телеграф" писав, що 24 квітня росіяни вдарили по Одесі, поцілили у місце зберігання автомобільної техніки.