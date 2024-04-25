Россия массированно атаковала "Укрзализныцю": есть погибшие и пострадавшие железнодорожники

Погибшим от 26 до 37 лет

В четверг, 25 апреля, российские оккупанты атаковали объекты "Укрзализныци". В результате погибли трое работников компании. Также есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Железнодорожники погибли в результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы.

Кроме того, еще четверо сотрудников компании получили осколочные ранения и контузии. Пока они в больнице.

"Нет горе и неисправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших. Богдан Ковалев, 26 лет. Сергей Кузнецов, 37 лет. Михаил Бандровский, 26 лет", — заявили в "Укрзализныце".

Все трое погибших работали электромеханиками на железной дороге.

Также армия РФ атаковала Харьковщину. Там пострадали три сотрудника.

В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру. К счастью, там обошлось без жертв.

Напомним, в Украине 25 апреля четыре раза была объявлена масштабная воздушная тревога. По данным Воздушных сил Украины (ПС) была угроза применения баллистики и взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Ранее "Телеграф" писал, что 24 апреля россияне ударили по Одессе, попали в место хранения автомобильной техники.