Россия массированно атаковала "Укрзализныцю": есть погибшие и пострадавшие железнодорожники
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Погибшим от 26 до 37 лет
В четверг, 25 апреля, российские оккупанты атаковали объекты "Укрзализныци". В результате погибли трое работников компании. Также есть раненые.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Железнодорожники погибли в результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы.
Кроме того, еще четверо сотрудников компании получили осколочные ранения и контузии. Пока они в больнице.
"Нет горе и неисправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших. Богдан Ковалев, 26 лет. Сергей Кузнецов, 37 лет. Михаил Бандровский, 26 лет", — заявили в "Укрзализныце".
Все трое погибших работали электромеханиками на железной дороге.
Также армия РФ атаковала Харьковщину. Там пострадали три сотрудника.
В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру. К счастью, там обошлось без жертв.
Напомним, в Украине 25 апреля четыре раза была объявлена масштабная воздушная тревога. По данным Воздушных сил Украины (ПС) была угроза применения баллистики и взлет вражеского истребителя МиГ-31К.
Ранее "Телеграф" писал, что 24 апреля россияне ударили по Одессе, попали в место хранения автомобильной техники.