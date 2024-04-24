Стало известно, куда в Одессе россияне ударили ракетами: были ли там ВСУ

Ударной волной повреждено около 30 домов

Целью ракетных ударов России по Одессе рано утром в среду, 24 апреля, стало место хранения вышедшей из строя автомобильной техники. К счастью, обошлось без жертв — военных там не было.

"Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились", — сообщили в Telegram-канале Сил обороны Юга.

При этом россияне не жалеют дорогостоящих боеприпасов. По информации Сил обороны Юга, утренняя атака на Одессу 24, могла стоить им почти 10 миллионов долларов.

Напомним, мощные взрывы в Одессе прогремели около 7 часов утра 24 апреля, практически через несколько секунд после объявления воздушной тревоги. Враг ударил по областному центру ракетами с самолетов тактической авиации. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пострадала 43-летняя женщина, ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ударной волной повреждено около 30 домов: выбиты стекла и рамы, в некоторых домах рухнули потолки.

Как сообщал "Телеграф", россияне регулярно обстреливают Одессу. В ночь на 23 апреля враг ударил по жилым домам. Как сообщили представители местных властей, из-за попадания "шахеда" тогда пострадали девять человек.