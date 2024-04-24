Стало відомо, куди в Одесі росіяни вдарили ракетами: чи були там ЗСУ

Ударною хвилею пошкоджено близько 30 будинків

Ціллю ракетних ударів Росії по Одесі рано вранці в середу, 24 квітня, стало місце зберігання автомобільної техніки, що вийшла з ладу. На щастя, обійшлося без жертв – військових там не було.

"Ворог намагається вишукувати об’єкти військової інфраструктури в тилу. Однак обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не перебували", — повідомили у Telegram-каналі Сил оборони Півдня.

При цьому росіяни не шкодують дороговартісних боєприпасів. За інформацією Сил оборони Півдня, ранкова атака на Одесу 24 квітня могла коштувати їм майже 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, потужні вибухи в Одесі пролунали близько 7 години ранку 24 квітня, практично через кілька секунд після оголошення повітряної тривоги. Ворог ударив по обласному центру ракетами з літаків тактичної авіації. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що постраждала 43-річна жінка, її в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 будинків: вибиті шибки та скло, в деяких будинках обвалилися стелі.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни регулярно обстрілюють Одесу. У ніч проти 23 квітня ворог ударив по житлових будинках. Як повідомили представники місцевої влади, через влучення "шахеда" тоді постраждали дев’ятеро людей.