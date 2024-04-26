Война — день 793: Украина начала получать помощь от США, на фронте тяжелые бои

Оперативно о главном в сутки

Ситуация на фронте скоро может измениться – Украина должна уже начать получение нового пакета помощи от США. Однако даже при новом вооружении и боеприпасах придется приложить максимум усилий для перемен на фронте. И все это, несмотря на то, что российские террористы не перестают давить на линии боевых действий.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Без воздушных тревог и без запущенных террористами беспилотников по состоянию на текущий момент.

Информацию за 23 апреля смотрите по ссылке: Война — день 790: Украина под обстрелами ждет нового пакета помощи от США

О том, что происходило 24 апреля, читайте в материале: Война — день 791: оккупанты прорываются в Очеретино, а Украина ждет нового пакета помощи

С ситуацией в Украине за 25 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 792: россияне наращивают давление на фронте и местами преуспевают