Еще одна неожиданная причина предоставления ATACMS: стало известно, при чем здесь Шольц

Передача Taurus зависит от решения Германии, но в Белом доме надеются, что Шольц последует примеру союзников

США передали Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS не только с целью превратить Крым в ад для россиян. Вашингтон преследует еще одну цель – заставить слишком осторожного канцлера Германии Олафа Шольца наконец-то передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Отмечается, что передача ракет ATACMS резко реанимировала и усилила дискуссию в Бундестаге по поводу поставки немецких крылатых ракет.

В частности, один из чиновников США сказал изданию, что поставка ракет Taurus зависит исключительно от решения Германии. Однако в Белом доме надеются, что решение США предоставить Украине ATACMS вместе с уже давно принятыми решениями Франции и Великобритании относительно крылатых ракет, наконец, заставят Шольца изменить мнение и согласиться на предоставление ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался по поводу нежелания Германии передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что каждый раз, говоря о необходимости передать их, получает от Германии "раздраженные ответы".

Интересно, что, несмотря на некоторые из "отмазок" Шольца, на самом деле Украина сможет использовать ракеты Taurus без немецких военных. Такое мнение высказал Михаэль Шельхорн, глава оборонной компании Airbus Defence and Space.

Напомним, что другие страны уже одобрили поставки дальнобойного оружия в Украину. К примеру, США передали ракеты ATACMS, о поставках которых ранее публично не сообщалось. А Великобритания прошлым летом передала ракеты Storm Shadow, дальность полета которых более 250 км. Кроме того, Франция также передала дальнобойные ракеты SCALP. Их дальность полета на малой высоте более 560 км.