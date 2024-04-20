"Было бы желание…": глава мировой оборонной компании высказался по поводу "проблем" отправки Taurus Украине

Технологическое решение можно было бы найти

Украине можно было предоставить ракеты Taurus и без дальнейшего инструктирования от немецких военных. Вооруженные Силы Украины нашли бы другие технологические решения.

Об этом заявил глава оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шельхорн для немецкого журнала Der Spiegel. Однако он добавил, что понимает политические причины отказа.

"Если бы было желание поставить (ракеты — Ред.), то нашли бы технологические решения для применения Taurus в Украине без немецкого участия", — сказал Михаэль Шельхорн.

Он отметил, что отлично осознает политические причины отказа от поставок этих ракет Украине. Глава Airbus Defence убежден, что война в Украине ознаменовала "переломный момент", в который власти должны "объявить оборону приоритетом и устойчиво повышать расходы на оборону".

Заметим, что, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, немецкие крылатые ракеты Taurus могли бы облегчить жизнь украинцам. Ведь это оружие может поражать важные цели противника, в том числе российские командные центры.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу нежелания Германии передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что каждый раз, говоря о необходимости передать их, получает от Германии "раздраженные отзывы".