"Taurus облегчил бы нашу жизнь": Буданов объяснил, для каких целей Украине нужны немецкие ракеты

Буданов надеется, что Украина может положится на Германию

Немецкие крылатые ракеты Taurus, которые Германия пока не готова передавать Украине, могли б облегчить жизнь украинцам. Это оружие, может поражать важные цели противника.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью ARD. По словам Буданова, Taurus могут поражать российские командные центры.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это отличное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важные цели", — сказал он.

На вопрос о том, может ли страна положиться на Германию, руководитель ГУР сказал: "Можем ли мы положиться на вашу страну? Надеюсь".

Буданов также прокомментировал инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте. По словам Буданова, без длительной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело".

Напомним, ранее мы писали о том, что Шольца уговаривают тайно отдать Украине Taurus.