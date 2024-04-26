В США объяснили, зачем передали Украине ракеты ATACMS: россиянам не поздоровится

ATACMS могут держать под ударом любые российские объекты на временно оккупированных россиянами украинских территориях

Предоставление Украине дальнобойных тактических ракет ATACMS позволит Вооруженным силам значительно усилить давление на российских террористов. Все российские объекты, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, находятся в зоне досягаемости ВСУ.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона. Украина, как говорится в публикации, после многомесячных запросов получила версию ракет ATACMS, которая бьет на 300 километров, по сравнению с ракетами на 165 км, которые она получала в середине октября 2023 года.

Новые ATACMS, предоставленные Украине, могут держать под ударом любые российские объекты на временно оккупированных россиянами украинских территориях. Теперь дело только в том, чтобы Украина получила эти ракеты в достаточном количестве – представители Пентагона отказываются назвать количество отправленных ракет.

"Это оружие должно быть изначально сосредоточено на укреплении обороны Украины… Целью новых систем большой дальности является усиление давления на Крым, центр российских воздушных и сухопутных сил, где в настоящее время РФ имеет относительно безопасное убежище", — отметил один из американских военных чиновников.

В то же время, по словам высокопоставленного чиновника США, в середине февраля президент Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет ATACMS.большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов. Они являлись частью груза оружия стоимостью 300 миллионов долларов в Украину в марте, первого нового пакета помощи для страны после окончания финансирования в конце декабря.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и составам РФ. Однако для Украины они будут иметь оперативное значение при усилении этих ударов наземными операциями Сил обороны.