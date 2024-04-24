Таких ракет Украина еще не получала: в СМИ рассказали, что войдет в первый транш помощи США

Первый транш будет весьма крупным

Стоимость первого транша военной помощи США, которая будет передана Украине в случае утверждения соответствующего законопроекта, будет составлять около миллиарда долларов. В него также могут войти ракеты ATACMS с дальностью поражения в 300 километров.

Об этом информирует CNN со ссылкой на свои источники. Отмечается, что ранее Украина получала ATACMS с дальностью поражения в 165 километров, но более дальнобойный вариант будет передан впервые.

Издание отмечает, что помимо того, в первый транш войдут боеприпасы для противовоздушной обороны и артиллерии, боевые машины Bradley и взрывчатка. Оружие будет передано в рамках программы президентских полномочий (PDA) из запасов армии США.

редставители Белого дома не стали официально подтверждать эту информацию, как и раскрывать то, что будет входить в пакет помощи. Впрочем, там отметили, что "готовы быстро направить военную помощь Украине для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и в противовоздушной обороне как только закон будет подписан".

В Пентагоне в свою очередь отмечают, что военная помощь может быть передана в течение недели или двух.

Как сообщалось ранее, в СМИ раньше появилась информация о том, что большинство вооружения, которое намерены передать Украине, уже находится на складах Германии и Польши. Поэтому его доставка будет быстрой.