США готовят Украине новый крупный пакет на миллиарды долларов: но есть нюанс

США ведут последние приготовления к оглашению пакета

Соединенные Штаты готовятся 26 апреля объявить о передаче Украине одного из самых больших пакетов военной помощи в рамках программы USAI (Инициативы содействия безопасности Украины). Его общая стоимость составит не менее шести миллиардов долларов.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что сейчас США проводят последние приготовления по наполнению пакета помощи.

"По словам двух американских чиновников, США делают последние штрихи в одном из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на оружие и оборудование на 6 миллиардов долларов для ВСУ", – сказано в сообщении.

Пока точно неизвестно, что войдет в пакет. Источники сказали, что это будут в первую очередь системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и оружие для борьбы с дронами. Кроме этого, в пакете будут ракеты "воздух-воздух" для оснащения истребителей.

Однако есть не очень приятный нюанс: скорее всего, подавляющее большинство этого оборудования прибудет в Украину в течение нескольких лет. Поскольку деньги выделяются в рамках USAI, это означает выдачу контрактов американским оборонным предприятиям по изготовлению для Украины нового вооружения и боеприпасов. Речь об изъятии из текущих запасов Армии США не идет.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого половину года шли споры. Некоторые боеприпасы и вооружения поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые – через месяцы.