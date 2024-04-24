Ракеты большой дальности и не только: в США огласили список помощи Украине на 1 млрд долларов
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У Зеленского ответили, будут ли использовать помощь союзников для ударов по России
Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого полгода точились споры. Некоторые боеприпасы и вооружение поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые — спустя месяцы.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Минобороны США огласили список вооружения, которое передадут Силам обороны Украины.
Так, первый транш военной помощи будет включать ракеты "земля-земля" большой дальности, которые позволят Украине нанести удары по российским войскам далеко за линией фронта. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Медузе" отметил, что между Украиной и США сохраняется договоренность о том, что боеприпасы союзников не используются для ударов по России.
"Да, мы соблюдаем ее (договоренность — ред.) очень строго. Мы не используем по территории России оружие, которое нам передают партнеры", — сказал Михаил Подоляк.
Также в пакет на 1 млрд долларов войдут:
- ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
- ПЗРК Stinger;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы, включая патроны калибра 50 для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Bradley;
- MRAP;
- HMMWV;
- транспортные средства материально-технического обеспечения;
- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противоброневые мины;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы для уничтожения помех;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что новый пакет военной помощи от США Украине могут войти ракеты ATACMS с большой дальностью поражения — 300 километров. Такие боеприпасы Украина еще не получала от союзников.