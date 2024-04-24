Укр

Ракеты большой дальности и не только: в США огласили список помощи Украине на 1 млрд долларов

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Помощь от США прибудет в ближайшие дни Новость обновлена 24 апреля 2024, 19:50
Помощь от США прибудет в ближайшие дни. Фото defense.gov

У Зеленского ответили, будут ли использовать помощь союзников для ударов по России

Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого полгода точились споры. Некоторые боеприпасы и вооружение поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые — спустя месяцы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Минобороны США огласили список вооружения, которое передадут Силам обороны Украины.

Так, первый транш военной помощи будет включать ракеты "земля-земля" большой дальности, которые позволят Украине нанести удары по российским войскам далеко за линией фронта. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Медузе" отметил, что между Украиной и США сохраняется договоренность о том, что боеприпасы союзников не используются для ударов по России.

"Да, мы соблюдаем ее (договоренность — ред.) очень строго. Мы не используем по территории России оружие, которое нам передают партнеры", — сказал Михаил Подоляк.

Также в пакет на 1 млрд долларов войдут:

  • ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы, включая патроны калибра 50 для борьбы с дронами;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • MRAP;
  • HMMWV;
  • транспортные средства материально-технического обеспечения;
  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противоброневые мины;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы для уничтожения помех;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что новый пакет военной помощи от США Украине могут войти ракеты ATACMS с большой дальностью поражения — 300 километров. Такие боеприпасы Украина еще не получала от союзников.

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#США #Вооружение #Военная помощь Украине