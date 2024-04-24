Ракеты большой дальности и не только: в США огласили список помощи Украине на 1 млрд долларов

У Зеленского ответили, будут ли использовать помощь союзников для ударов по России

Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого полгода точились споры. Некоторые боеприпасы и вооружение поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые — спустя месяцы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Минобороны США огласили список вооружения, которое передадут Силам обороны Украины.

Так, первый транш военной помощи будет включать ракеты "земля-земля" большой дальности, которые позволят Украине нанести удары по российским войскам далеко за линией фронта. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Медузе" отметил, что между Украиной и США сохраняется договоренность о том, что боеприпасы союзников не используются для ударов по России.

"Да, мы соблюдаем ее (договоренность — ред.) очень строго. Мы не используем по территории России оружие, которое нам передают партнеры", — сказал Михаил Подоляк.

Также в пакет на 1 млрд долларов войдут:

ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы, включая патроны калибра 50 для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

MRAP;

HMMWV;

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы для уничтожения помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что новый пакет военной помощи от США Украине могут войти ракеты ATACMS с большой дальностью поражения — 300 километров. Такие боеприпасы Украина еще не получала от союзников.