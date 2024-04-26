США готують Україні новий великий пакет на мільярди доларів: але є нюанс

США ведуть останні приготування до оголошення пакету

Сполучені Штати готуються 26 квітня оголосити про передачу Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги в рамках програми USAI (Ініціативи сприяння безпеці України). Його загальна вартість складе не менше шести мільярдів доларів.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела. Зазначається, що зараз США проводять останні приготування щодо наповнення пакета допомоги.

"За словами двох американських чиновників, США роблять останні штрихи в одному зі своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на зброю та обладнання на 6 мільярдів доларів для ЗСУ", – сказано у повідомленні.

Поки що точно невідомо, що саме увійде до пакета. Джерела сказали виданню, що це будуть в першу чергу системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та зброя для боротьби з дронами. Окрім цього, в пакеті будуть ракети "повітря-повітря" для оснащення винищувачів.

Проте є не дуже приємний нюанс: швидше за все, переважна більшість цього обладнання прибуде в Україну протягом кількох років. Оскільки гроші виділяються в рамках USAI, це означає видачу контрактів американським оборонним підприємствам на виготовлення для України нового озброєння та боєприпасів. Мови про вилучення з поточних запасів Армії США не йде.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, навколо якого пів року точилися суперечки. Деякі боєприпаси та озброєння надійдуть в Україну протягом кількох днів, а деякі через місяці.