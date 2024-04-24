Ракети великої дальності і не тільки: у США оголосили список допомоги Україні на 1 млрд доларів

У Зеленського відповіли, чи використовуватимуть допомогу союзників для ударів по Росії

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, навколо якого пів року точилися суперечки. Деякі боєприпаси та озброєння надійдуть в Україну протягом кількох днів, а деякі через місяці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. У Міноборони США оголосили список озброєння, яке передадуть Силам оборони України.

Так, перший транш військової допомоги включатиме ракети класу "земля-земля" великої дальності, які дозволять Україні завдати ударів по російським військам далеко за лінією фронту. Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю "Медузі" зазначив, що між Україною та США зберігається домовленість про те, що боєприпаси союзників не використовуються для ударів по Росії.

"Так, ми дотримуємося її (домовленості — ред.) дуже суворо. Ми не використовуємо по території Росії зброю, яку нам передають партнери", — сказав Михайло Подоляк.

Також у пакет на 1 млрд доларів увійдуть:

ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси, включаючи патрони калібру 50 для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

MRAP;

HMMWV;

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові боєприпаси для знищення перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Також "Телеграф" розповідав про те, що новий пакет військової допомоги від США Україні можуть увійти до ракети ATACMS з великою дальністю поразки — 300 кілометрів. Таких боєприпасів Україна ще не отримувала від союзників.