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Ракети великої дальності і не тільки: у США оголосили список допомоги Україні на 1 млрд доларів

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Допомога від США прибуде найближчими днями Новина оновлена 24 квітня 2024, 19:50
Допомога від США прибуде найближчими днями. Фото defense.gov

У Зеленського відповіли, чи використовуватимуть допомогу союзників для ударів по Росії

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, навколо якого пів року точилися суперечки. Деякі боєприпаси та озброєння надійдуть в Україну протягом кількох днів, а деякі через місяці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. У Міноборони США оголосили список озброєння, яке передадуть Силам оборони України.

Так, перший транш військової допомоги включатиме ракети класу "земля-земля" великої дальності, які дозволять Україні завдати ударів по російським військам далеко за лінією фронту. Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю "Медузі" зазначив, що між Україною та США зберігається домовленість про те, що боєприпаси союзників не використовуються для ударів по Росії.

"Так, ми дотримуємося її (домовленості — ред.) дуже суворо. Ми не використовуємо по території Росії зброю, яку нам передають партнери", — сказав Михайло Подоляк.

Також у пакет на 1 млрд доларів увійдуть:

  • ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger;
  • стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси, включаючи патрони калібру 50 для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • MRAP;
  • HMMWV;
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • вибухові боєприпаси для знищення перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Також "Телеграф" розповідав про те, що новий пакет військової допомоги від США Україні можуть увійти до ракети ATACMS з великою дальністю поразки — 300 кілометрів. Таких боєприпасів Україна ще не отримувала від союзників.

Теги:
#США #Озброєння #Військова допомога Україні