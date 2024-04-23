Проб’ивають навіть найсильніше ППО: що можуть ракети Storm Shadow, які отримує Україна

Дальність ракет становить понад 250-290 км

Нещодавно Велика Британія анонсувала надання Україні одно з найбільших пакетів військової допомоги, до якого ввійшли і ракети Storm Shadow. Це авіаційні крилаті ракети дальньої дії, можуть долати понад 250-290 км.

"Телеграф" розповість вам, що особливого у Storm Shadow та чим вони вирізняються серед інших.

Storm Shadow (SCALP) — це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона здатна долати щільні системи ППО та знищувати важливі стаціонарні і нерухомі цілі, зокрема бункери та захищену інфраструктуру. Ракета може працювати вдень і вночі в будь-яких метеоумовах, має систему планування складних місій.

Характеристика Storm Shadow:

вага — 1300 кг;

довжина — 5,1 м;

розмах крила — 2,8 м;

силова установка — турбореактивний двигун Turmobeca Microturbo TRI 60-30;

маршова навігація — інерціальна, GPS, відстеження рельєфу місцевості;

кінцеве наведення — інфрачервоне самонаведення та автоматичне розпізнавання цілі (ATR);

бойова частина — тандемна, вибухова / проникна;

операційна дальність базових версій 560 км, експортної — 250-290 км;

висота польоту — 30—40 м;

швидкість — 1000 км/год.

У 2003 році рекети SCALP були прийняті на озброєння повітряними силами Франції та Великої Британії. Ці крилаті ракети також інтегровані у системи озброєння літаків Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Panavia Tornado та Dassault Mirage 2000. Польща модернізувала бомбардувальники Су-24М для використання ракет SCALP.

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