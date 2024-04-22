Загадкова "сестра" бронемашини Mbombe в ЗСУ: що відомо (відео)

Назва машини та точні характеристики не розголошується, проте з декількох джерел повідомляється про ліцензоване виробництво в Україні

Генштаб ЗСУ нещодавно опублікував кадри того, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оглядає озброєння та військову техніку, створені українськими підприємствами. Окрім модернізованої БМП-1ТС з українським модулем "Спис", увагу привертає неназвана колісна машина, яка схожа на Mbombe південноафриканського виробництва.

Схожість помітили експерти "Мілітарного". Зазначається, що з власних джерел виданню відомо про налагодження виробництва таких шестиколісних машин в Україні.

Розробник Mbombe 6×6 — південноафриканська компанія Paramount Group. Її почали випускати в 2010 році. Вага такої машини без навантаження — 16 тонн, максимальна бойова вага — 27 тонн. Там можуть розміститися три члени екіпажу (командир, навідник, водій) та 8 піхотинців разом із інструментами, амуніцією та спорядженням.

Особливість Mbombe 6 — захист під дном, еквівалентний 10 кг тротилу. Загалом машина може витримати наземні міни, саморобну вибухівку, вибухи з боку та атаки РПГ при цьому традиційної для такого класу машині V-подібної конструкції у неї не має. Також додаткові модулі захищають від саморобних вибухових пристроїв до 50 кг тротилу на відстані 5 метрів.

Mbombe 6×6

Машина максимально може їхати зі швидкістю 100 км/годину. Озброєння — великокаліберний кулемет або автоматична гармата. Загалом є чотири варіанти Mbombe 6: бронетранспортер, бойова машина, командна машина або машину швидкої допомоги. Окрім України, деякі джерела називають операторами Йорданію, Казахстан, Лівію, Південну Африку та Еквадор.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу технологію, яку також виготовляють та частково локалізували в Україні. Це особлива машина для розмінування MV-4.