Зібрану в Україні машину для розмінування MV-4 вже випробували: чим вона особлива

MV-4 є однією з найвідоміших у світі роботизованих систем розмінування та EOD легкої категорії

Україна — найбільш замінована країна світу. Через російську агресію, українським інженерам доводиться створювати різноманітну техніку, яка б зберігала життя саперів під час розмінування.

Однак є й технології західних країн, які вже локалізовуються та збираються в Україні. Серед таких — легка машина розмінування DOK-ING MV-4. Вона пройшла випробування в рамках експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування. Машина успішно подолала випробування на піску, гравію та чорноземі, ділянках з густою рослинністю та витримала серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

Машина частково локалізована — 15% деталей виготовили в Україні, це робочий вал та інші. Це число планую збільшити до 25-30% до кінця 2024 року. Завдяки локалізації машини DOK-ING зможуть обслуговувати та ремонтувати в Україні. DOK-ING MV-4 може знешкоджувати протипіхотні міни та нерозірвані боєприпаси, витримати може і протитанкову міну.

Протипіхотні міни знищуються за допомогою базового обладнання розміновувача — ланцюгового інструменту. Його вал обертається, а молоток вдаряє по землі, руйнуючи або активуючи міну. Міцність ланцюга і молотка розрахована таким чином, щоб дозволити йому проходити крізь густу рослинність і заглиблюватися в землю на глибину до 32 см. Ланцюг і молоток можна швидко замінити в разі пошкодження, а також встановити додаткове обладнання.

Завдяки невеликим розмірам і низькому тиску на ґрунт, MV-4 може маневрувати і працювати на місцевості з сильними нахилами, зокрема може перетинати водні перешкоди глибиною до 45 см без будь-яких спеціальних заходів з боку оператора, а також може обертатися на всі боки. Швидкість розмінування — площа до 1500 кв.м. за годину. Особливість системи в дистанційній роботі — керувати MV-4 можна з відстані до 1,5 км. Її використовують фахівці ДСНС для розмінування замінованих територій держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші західні технології, які використовуються в Україні для розмінування. Мінні тральщики мають різну конструкцію та покликання у них одне.