Собранную в Украине машину для разминирования MV-4 уже опробовали: чем она особенная

MV-4 является одной из самых известных в мире роботизированных систем разминирования и EOD легкой категории

Украина — самая заминированная страна мира. Из-за российской агрессии украинским инженерам приходится создавать разнообразную технику, которая сохраняла бы жизнь саперов во время разминирования.

Однако есть и технологии западных стран, которые уже локализируются и собираются в Украине. Среди таких – легкая машина разминирования DOK-ING MV-4. Она прошла испытание в рамках экспериментального проекта по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования. Машина успешно преодолела испытания на песке, гравии и черноземе, участках с густой растительностью и выдержала серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Машина частично локализована – 15% деталей изготовили в Украине, это рабочий вал и другие. Это число планирую увеличить до 25-30% к концу 2024 года. Благодаря локализации машины DOK-ING могут обслуживать и ремонтировать в Украине. DOK-ING MV-4 может обезвреживать противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, выдержать может и противотанковую мину.

Противопехотные мины уничтожаются с помощью базового оборудования разминирователя – цепного инструмента. Его вал вращается, а молоток ударяет по земле, разрушая или активируя мину. Прочность цепи и молотка рассчитана таким образом, чтобы позволить ей проходить сквозь густую растительность и углубляться в землю на глубину до 32 см. Цепь и молоток можно быстро заменить в случае повреждения, а также установить дополнительное оборудование.

Благодаря небольшим размерам и низкому давлению на грунт, MV-4 может маневрировать и работать на местности с сильными наклонами, в частности, может пересекать водные помехи глубиной до 45 см без каких-либо специальных мер со стороны оператора, а также может вращаться во все стороны. Скорость разминирования – площадь до 1500 кв.м. за час. Особенность системы в дистанционной работе – управлять MV-4 можно с расстояния до 1,5 км. Ее используют специалисты ГСЧС для разминирования заминированных территорий государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других западных технологиях, которые используются в Украине для разминирования. Минные тральщики имеют разную конструкцию и призвание у них одно.