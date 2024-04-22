Загадочная "сестра" бронемашины Mbombe в ВСУ: что известно (видео)

Название машины и точные характеристики не разглашаются, однако из нескольких источников сообщается о лицензированном производстве в Украине.

Генштаб ВСУ недавно опубликовал кадры того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский осматривает вооружение и военную технику, созданные украинскими предприятиями. Кроме модернизированной БМП-1ТС с украинским модулем "Копье", внимание привлекает неназванная колесная машина, похожая на Mbombe южноафриканского производства.

Сходство заметили эксперты "Милитарного". Отмечается, что из собственных источников известно о налаживании производства таких шестиколесных машин в Украине.

Разработчик Mbombe 6×6 – южноафриканская компания Paramount Group. Ее начали выпускать в 2010 году. Вес такой машины без погрузки — 16 тонн, максимальный боевой вес — 27 тонн. Там могут разместиться три члена экипажа (командир, наводчик, водитель) и 8 пехотинцев вместе с инструментами, амуницией и снаряжением.

Особенность Mbombe 6 – защита под дном, эквивалентная 10 кг тротила. В общем, машина может выдержать наземные мины, самодельную взрывчатку, взрывы со стороны и атаки РПГ при этом традиционной для такого класса машине V-образной конструкции у нее не имеет. Также дополнительные модули защищают от самодельных взрывных устройств до 50 кг тротила на расстоянии 5 метров.

Mbombe 6×6

Машина максимально может ехать со скоростью 100 км/час. Вооружение – крупнокалиберный пулемет или автоматическая пушка. В общей сложности есть четыре варианта Mbombe 6: бронетранспортер, боевая машина, командная машина или машина скорой помощи. Кроме Украины некоторые источники называют операторами Иорданию, Казахстан, Ливию, Южную Африку и Эквадор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой технологии, которую также производят и частично локализовали в Украине. Это специальная машина для разминирования MV-4.