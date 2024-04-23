Укр

Пробивают даже сильнейшее ПВО: что могут ракеты Storm Shadow, которые получает Украина

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Storm Shadow Новость обновлена 23 апреля 2024, 09:41
Storm Shadow. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дальность ракет составляет более 250-290 км.

Недавно Великобритания анонсировала предоставление Украине один из крупнейших пакетов военной помощи, в который вошли и ракеты Storm Shadow. Это авиационные крылатые ракеты дальнего действия, могут преодолевать более 250-290 км².

"Телеграф" расскажет вам, что особенного в Storm Shadow и чем они отличаются среди других.

Storm Shadow (SCALP) – это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она способна преодолевать плотные системы ПВО и уничтожать важные стационарные и неподвижные цели, включая бункеры и защищенную инфраструктуру. Ракета может работать и днем, и ночью в любых метеоусловиях, имеет систему планирования сложных миссий.

Характеристика Storm Shadow:

  • вес — 1300 кг;
  • длина – 5,1 м;
  • размах крыла – 2,8 м;
  • силовая установка – турбореактивный двигатель Turmobeca Microturbo TRI 60-30;
  • маршевая навигация – инерциальная, GPS, отслеживание рельефа местности;
  • конечная наводка — инфракрасное самонаведение и автоматическое распознавание цели (ATR);
  • боевая часть — тандемная, взрывная/проницаемая;
  • операционная дальность базовых версий 560 км, экспортной – 250-290 км;
  • высота полета — 30-40 м;
  • скорость – 1000 км/ч.

В 2003 году рэкеты SCALP были приняты на вооружение воздушными силами Франции и Великобритании. Эти крылатые ракеты также интегрированы в системы вооружения самолетов Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Panavia Tornado и Dassault Mirage 2000. Польша модернизировала бомбардировщики Су-24М для использования ракет SCALP.

Ранее "Телеграф" писал, как военные используют ЗУ-23.

Теги:
#Украина #Оружие #Война #Storm Shadow