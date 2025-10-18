Очікування від зустрічі Трампа і Зеленського та бої на фронті. Хронологія війни — день 1333

18 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 18 жовтня 2025 року. У Вашингтоні пройшла зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, підсумки якої можуть наблизити Україну до завершення війни. Та тим часом російські окупанти не зменшують тиску на фронті. Аж так за минулу добу сталось 111 боєзіткнень, з яких 33 — на Покровському напрямку.

Як проходить 1333-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Наразі без повітряних загроз. Попередня дорозвідка не виявила нових ударних дронів ворога.

01:00 Вибухи пролунали у Черкасах, Полтаві та у Запорізькій області. Росіяни атакують ударними дронами енергетику, тероризм триває.

00:00 Зеленський обговорив з Трампом питання ППО: Позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати.

"Я хочу подякувати президенту Трампу за запрошення і зустріч, ми мали довгу і продуктивну зустріч, у нас був широкий перелік питань. Ми говорили про протиповітряну оборону, буквально зараз, як ми говоримо, багато дронів атакують Україну", — сказав президент України.

Повітряна тривога поширюється Україною через загрозу удару дронів.

З ситуацією в Україні 15 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1328: нова "бавовна" в Криму та екстрені відключення світла

Про те, що відбувалося 16 жовтня, читайте у трансляції: Зеленський прилетів у США, а Трамп анонсував зустріч з Путіним. Хронологія війни — день 1331

Про новини та події 17 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни атакували Чугуїв, а Зеленський зустрівся з Трапом. Хронологія війни — день 1332