Ожидания от встречи Трампа и Зеленского и бои на фронте. Хронология войны — день 1333

На календаре суббота, 18 октября 2025 года. В Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, итоги которой могут приблизить Украину к завершению войны. Но российские оккупанты не уменьшают давления на фронте. Так за прошедшие сутки произошло 111 боев, из которых 33 — на Покровском направлении.

Как проходит 1333-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.\

01:00 Взрывы раздались в Черкассах, Полтаве и Запорожской области. Россияне атакуют ударными дронами энергетику, терроризм продолжается.

00:00 Зеленский обсудил с Трампом вопрос ПВО: Положительный сигнал состоит в том, что мы будем работать.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за приглашение и встречу, у нас была длинная и продуктивная встреча, у нас был широкий перечень вопросов. Мы говорили о противовоздушной обороне, буквально сейчас, как мы говорим, многие дроны атакуют Украину", — сказал президент Украины.

Воздушная тревога распространяется по Украине из-за угрозы удара дронов.

