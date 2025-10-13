Хронология войны — день 1328: дефицит средств на производство истребителей "шахедов" и взрывы в Крыму

13 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре понедельник, 13 октября 2025 года. В интервью американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский рассказал, что украинские дроны-перехватчики — самый дешевый способ уничтожать "шахеды", в то же время на их масштабное производство не хватает средств.

Как проходит 1328-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В разных районах Крыма раздаются взрывы. В Феодосии была поражена нефтебаза.

С ситуацией в Украине 12 октября можно ознакомиться в этом материале Хронология войны — день 1327: предсказание Тимошенко и новый разговор Зеленского с Трампом

О том, что происходило 11 октября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1326: Россия продолжает атаки, но Украина уже готовит ответ

О новостях и событиях 10 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1325: экстренные отключения света и подготовка к новым обстрелам в Украине