Дешевые и эффективные, но... Зеленский назвал большую проблему с перехватчиками "Шахедов"

Украина достигла впечатляющих результатов в противодействии российским дронам

Украинские дроны-перехватчики являются самым дешевым способом уничтожать "шахеды". И это признают как в странах Европы, так и в Соединенных Штатах Америки.

В Украине несколько частных компаний, которые начали массово производить такие дроны. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, дроны-перехватчики сейчас успешно уничтожают 68% вражеских "шахедов". Но, заверил он, эффективность будет расти.

"Вопрос сейчас в деньгах. И это реальная проблема", — отметил лидер государства.

С одной стороны, заявил Зеленский, это самый дешевый способ, ведь дрон-перехватчик стоит всего 3-5 тысяч долларов. И когда можно использовать даже два или три "антишахеда" против одного дрона, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов, это все равно неплохая экономия.

"Это хороший инструмент", — признал президент.

Но проблема кроется в том, что действительно нужны тысячи таких перехватчиков, ведь враг ежедневно может запускать по 5-6 сотен "шахедов". Сегодня, признал он, у Украины не хватает денег, чтобы частные фирмы увеличили их производство. Впрочем, отметил глава государства, страна справится с этим вызовом.

