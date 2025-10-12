Дешеві і ефективні, але... Зеленський назвав велику проблему з перехоплювачами "Шахедів"

Україна досягла вражаючих результатів у протидії російським дронам

Українські дрони-перехоплювачі є найдешевшим способом знищувати "шахеди". І це визнають як у країнах Європи, так і Сполучених Штатах Америки.

В Україні є декілька приватних компаній, як почали масово виробляти вітчизняні дрони. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, новими дронами-перехоплювачами наразі успішно знищується 68% ворожих "Шахедів". Але, запевнив він, ефективність зростатиме.

"Питання нині у грошах. І це реальна проблема", — зазначив лідер держави.

З одного боку, заявив Зеленський, це найдешевший спосіб, адже дрон-перехоплювач коштує лише 3-5 тисяч доларів. І коли можна використовувати навіть два чи три "антишахеди" проти одного дрона, вартість якого перевищує 100 тисяч доларів, це все одно непогана економія.

"Це гарний інструмент", — визнав президент.

Але проблема криється в тому, що насправді потрібні тисячі таких перехоплювачів, адже ворог щодня може запускати по 5-6 сотень "шахедів". Сьогодні, визнав він, в України не вистачає грошей, щоб приватні фірми збільшили їх виробництво. Утім, зазначив глава держави, країна впорається з цим викликом.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що ведучому програми "Світ навиворіт" Дмитру Комарову у протиповітряній обороні розповіли, які цілі чим збивають. Скажімо, проти "шахедів" виходять мобільні групи, зенітно-ракетні комплекси та вертольоти.