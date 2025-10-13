После взрыва в Харькове исчез свет: что известно об обстреле и странном сиянии
Ночью в понедельник, 13 октября, россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, в результате чего в части города пропал свет, есть пострадавшие
Под ударом оказался Слободской район, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе.
В соцсетях сообщают, что пропал свет в части города.
В соцсетях сообщили, что после прилета возникло неизвестное синее сияние. Сразу после этого пропал свет. Как было установлено впоследствии, синее сияние оказалось "электрической дугой" от прилета по энергетике.
Терехов сообщил о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушена одна из хозяйственных построек.
Повреждены, по меньшей мере, 12 частных автомобилей, проинформировал мэр. Также в городе пока известно о четверых пострадавших.
Новость дополняется…