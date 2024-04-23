Не тільки Storm Shadow: Велика Британія анонсувала найбільший пакет військової допомоги для України

Передадуть понад 400 одиниць техніки

Напочатку тижня Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 617 млн доларів). Кошти спрямують на постачання боєприпасів, ракет та дронів.

Про це повідомили в британському уряді. Буде надане військове озброєння для протистояння російській армії на суші, в воді та повітрі.

"Оголошене додаткове фінансування у розмірі 500 млн фунтів […] піде на швидку доставку терміново необхідних боєприпасів, засобів ППО, дронів та інженерних засобів. Дрони будуть закуплені у Сполученому Королівстві", — йдеться у пресреліз уряду.

Пакет допомоги включатиме:

60 човнів — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати.

Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет та ракети великої дальності Storm Shadow.

Понад 400 одиниць техніки, зокрема, 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів.

Майже 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї.

Зазначається, що вже 23 квітня прем'єр-міністр країни Ріші Сунак оголосить про видалення допомоги під час візиту до Польщі. Де він планує зустріч з польським прем'єром Дональдом Туском. Вони мають обговорити поглиблення британсько-польських відносин.

Також лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо європейської безпеки та підтримки України. Після чого Ріші Сунак вирушить до Німеччини на зустріч з канцлером Олафом Шольцом.

Раніше "Телеграф" писав, що США готові постачати Україні військову допомогу небаченими темпами.