Відправлення військ НАТО до України: глава МЗС Британії зробив заяву

Надаватиме підтримку Україні Велика Британія через НАТО

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зробив заяву про відправлення західних військ в Україну для врегулювання війни з Росією, що триває. Він вважає це неможливим.

При цьому голова британської дипломатії визнав, що "війну буде програно, якщо союзники не втрутяться". Про це повідомляє ВВС.

Але на запитання, чи західні країни мають відправляти війська в Україну, Кемерон відповів "ні". "Ми не хочемо давати Путіну таку ціль", — заявив він.

Надаватиме підтримку Україні Великобританія через НАТО. При цьому Девід Кемерон акцентував увагу на різницю між місією Альянсу "для України" та "в Україні".

"Я думаю, що немає нічого ескалаційного в тому, щоб сказати, що ми збираємося допомогти цій незалежній, суверенній країні дати відсіч агресору, і ми надамо їй усю можливу допомогу, щоб зробити це ", — заявив він.

Політик повідомив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до США з того часу, як став міністром закордонних справ, і закликатиме Конгрес надати велику фінансову підтримку, яка "може змінити перебіг подій" в Україні.

"Якщо ми зможемо отримати ці гроші з Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні необхідну зброю, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не може нас перечекати і що Україна збирається дати відсіч і відвоювати більше своєї території. Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні і… подивимося на те, що все більше і більше членів НАТО витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо: це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх ", — заявив він.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Пізніше Франція пояснила, що не йдеться безпосередньо про відправку військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Більше того, видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що заяви французького президента про відправку військ в Україну розлютили чиновників США, а також викликали критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. Дехто вважає, що це "може навіть спровокувати зіткнення з Москвою".

Тим часом 4 квітня у своїй колонці для UnHerd консультант Держдепу США, письменник та історик Едвард Люттвак написав, що Британія, Франція та країни Північної Європи вже нібито готуються до відправки військ до України, щоб не допустити "катастрофічної поразки" ЗСУ. Це дасть змогу зняти частину навантаження з українських військових у тилу. За його словами, йдеться як про відправлення невеликих елітних підрозділів, так і допоміжний персонал. При цьому жодної офіційної інформації щодо запровадження військ немає.

Раніше "Телеграф" писав, що дослідницька служба нижньої палати німецького Бундестагу висловила думку щодо введення сухопутних військ однієї з країн НАТО в Україну. Там вважають, що подібні дії однієї країни-учасниці Альянсу не призведуть до того, що решта членів НАТО автоматично стануть сторонами конфлікту.