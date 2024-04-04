Отправка войск НАТО в Украину: глава МИД Британии сделал заявление

Оказывать поддержку Украине Великобритания будет через НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сделал заявление об отправке западных войск в Украину для урегулирования продолжающейся войны с Россией. Он исключил такую возможность.

При этом глава британской дипломатии признал, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются". Об этом сообщает BBC.

Но на вопрос, должны ли западные страны отправлять войска в Украину, Кэмерон ответил "нет". "Мы не хотим давать Путину такую цель", — заявил он.

Оказывать поддержку Украине Великобритания будет через НАТО. При этом Дэвид Кэмерон акцентировал внимание на различие между миссией Альянса "для Украины" и "в Украине".

"Я думаю, что нет ничего эскалационного в том, чтобы сказать, что мы собираемся помочь этой независимой, суверенной стране дать отпор агрессору, и мы окажем ей всю возможную помощь, чтобы сделать это", — заявил он.

Политик сообщил, что на следующей неделе он совершит свой второй визит в США с тех пор, как стал министром иностранных дел, и будет призывать Конгресс оказать большую финансовую поддержку, которая "может изменить ход событий" в Украине.

"Если мы сможем получить эти деньги из Конгресса США, если мы сможем предоставить Украине необходимое оружие, если мы сможем показать Путину, что он не может нас переждать, и что Украина собирается дать отпор и отвоевать больше своей территории. Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре, мы посмотрим на ситуацию в Украине и… посмотрим на то, что все больше и больше членов НАТО тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем: это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех", — заявил он.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Позже Франция объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что заявления французского президента об отправке войск в Украину разозлили чиновников США, а также вызвали критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Некоторые считают, что это "может даже спровоцировать столкновение с Москвой".

Тем временем 4 апреля в своей колонке для UnHerd консультант Госдепа США, писатель и историк Эдвард Люттвак написал, что Британия, Франция и страны Северной Европы уже якобы готовятся к отправке войск в Украину, чтобы не допустить "катастрофического поражения" ВСУ. Это даст возможность снять часть нагрузки с украинских военных в тылу. По его словам, речь идет как об отправке небольших элитных подразделений, так и вспомогательного персонала. При этом никакой официальной информации насчет введения войск нет.

Ранее "Телеграф" писал, что исследовательская служба нижней палаты немецкого Бундестага высказала мнение по поводу введения сухопутных войск одной из стран НАТО в Украину. Там считают, что подобные действия одной страны-участницы Альянса не приведут к тому, что все остальные члены НАТО автоматически станут сторонами конфликта.