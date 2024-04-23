Не только Storm Shadow: Великобритания анонсировала самый большой пакет военной помощи для Украины

Передадут более 400 единиц техники

В начале недели Великобритания объявила о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов (свыше 617 млн долларов). Средства будут направлены на поставку боеприпасов, ракет и дронов.

Об этом сообщили в британском правительстве. Будет предоставлено военное вооружение для противостояния русской армии на суше, в воде и в воздухе.

"Объявленное дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов […] пойдет на скорую доставку срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, дронов и инженерных средств. Дроны будут закуплены в Соединенном Королевстве", — говорится в пресс-релизе правительства.

Пакет помощи будет включать:

60 лодок – рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки.

Более 1600 ударных и противовоздушных ракет и ракеты большой дальности Storm Shadow.

Более 400 единиц техники, в том числе 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов.

Почти 4 миллиона патронов к стрелковому оружию.

Уже 23 апреля премьер-министр страны Риши Сунак объявит об выделение помощи во время визита в Польшу. Где он планирует встречу с польским премьером Дональдом Туском. Они должны обсудить углубление британско-польских отношений.

Также лидеры проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по европейской безопасности и поддержке Украины. После чего Риши Сунак отправится в Германию на встречу с канцлером Олафом Шольцом.

Ранее "Телеграф" писал, что США готовы поставлять Украине военную помощь невиданными темпами.