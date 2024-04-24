Таких ракет Україна ще не отримувала: у ЗМІ розповіли, що увійде до першого траншу допомоги США

Перший транш буде дуже великим

Вартість першого траншу військової допомоги США, яка буде передана Україні у разі затвердження відповідного законопроєкту, становитиме близько мільярда доларів. До нього також можуть увійти ракети ATACMS із дальністю ураження в 300 кілометрів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела. Зазначається, що раніше Україна отримувала ATACMS з дальністю ураження 165 кілометрів, але більш далекобійний варіант буде передано вперше.

Крім того, до першого траншу увійдуть боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії, бойові машини Bradley та вибухівка. Зброя буде передана у рамках програми президентських повноважень (PDA) із запасів армії США.

Представники Білого дому не стали офіційно підтверджувати цю інформацію, як і розкривати те, що входитиме до пакета допомоги. Втім, там зазначили, що "готові швидко направити військову допомогу Україні для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та у протиповітряній обороні, як тільки закон буде підписано".

У Пентагоні, своєю чергою, зазначають, що військова допомога може бути передана протягом тижня або двох.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ раніше з’явилася інформація про те, що більшість озброєнь, які мають намір передати Україні, вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Тому його доставлення буде швидким.